Göç kurulu, 9'uncu kez toplandı

19.09.2019 18:29

TÜRKİYE'nin yabancılarla ilgili göç stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmekle görevli Göç Kurulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, 9'uncu kez toplandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde toplanan Göç Kurulu'na; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz; Bitlis, Hatay, Muş ve Van valileri katıldı. Toplantıda, göç alanındaki son gelişmeler ve ilgili konular, kurul üyelerinin bilgisine sunuldu. Sunumların ardından sonraki toplantı gündemine ilişkin görüş ve öneriler değerlendirildi. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA