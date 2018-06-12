Göç Kenti"Nde Göçün Etkileri Araştırılacak

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde kurulan Türkiye'nin ilk göç enstitüsünde yapılacak araştırmalar ve çalışmalarla, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalardan Türkiye'ye göçün toplumsal etkileri ve sonuçları ele alınacak.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarih boyunca göç yollarının merkezinde olan Anadolu coğrafyasının farklı coğrafyalardan göç aldığını söyledi.

Bu durumun bugün de geçerliliğini koruduğunu, son olarak Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçan yaklaşık 3 milyonun üzerinde insanın Türkiye'de misafir edildiğini anımsatan Gür, Gaziantep'in de sınır bölgesinde yer alması nedeniyle göçten en fazla etkilenen şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Gür, göçle ilgili bilimsel çalışmalar yapabilmek, raporlar hazırlayabilmek amacıyla bir göç enstitüsü kurulması gerektiği fikrini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK'e açtıklarını dile getirerek, "Göç yolunda olan bir ülkede, göç enstitüsünün bulunmaması kabul edilebilir değildi. Önce Sayın Cumhurbaşkanımızla bunu görüştük, ardından YÖK Başkanımızla da görüştükten sonra Gaziantep bu konuda en fazla göçmen barındırdığı, sınırda en büyük yapılandırmayı oluşturduğu için göç enstitüsünün GAÜN bünyesinde açılmasına karar kılındı. Böylece Türkiye'nin ilk ve tek göç enstitüsünün Gaziantep'te açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

"Bizim bilgilerimizi bazen yanıltarak, farklı lanse ediyorlardı"

Enstitünün kuruluş kararının 25 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Prof. Dr. Gür, şunları kaydetti:

"Türkiye, Suriyeliler için barınmadan ekonomik alt yapıya, eğitimden iskana kadar pek çok alanda yatırım yaparken, dünyanın sadece seyrettiği bir ortamda, algı üretmede ve maalesef insanlara yaptıklarımızı göstermede sorun yaşıyorduk. Avrupa veya Amerika'dan gelen raportörler, AB adına, UNESCO adına veya DSÖ adına bizim bilgilerimizi alıp raporlandırarak, kendileri de bazen yanıltarak dünya kamuoyuna farklı lanse ediyorlardı. İşte biz de diyoruz ki madem bu işin çilesini Türkiye, Anadolu ve Gaziantep çekiyor, o zaman burada doğru raporlandırma yapalım, doğru sonuçları dünyaya duyuralım. Bu açıdan bilimsel altyapıyı, araştırma altyapısını oluşturmak üzere Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü kuruldu. İnşallah çok güzel hizmetler vereceğiz. Enstitü, eylül ayında araştırma görevlileri ve araştırma alanları belirlenerek faaliyete geçecek."

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, başta Suriye olmak üzere değişik coğrafyalardan Türkiye'ye göç eden insanların toplumsal etkileri ve sonuçlarının enstitüde yapılacak araştırmalar ve çalışmalarla daha sağlıklı bir şekilde ele alınacağını ve anlaşılabileceğini vurguladı.

Ortadoğu coğrafyası başta olmak üzere, arşiv taraması yapabilecek kadar dil hakimiyeti olan araştırma görevlilerini bünyelerine katacaklarını belirten Gür, enstitüde ilk olarak uluslararası bir göç kongresi düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.