Göç İdaresinden "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" mesajı Açıklaması Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, dünyada 400 milyondan fazla çocuğun çatışma bölgelerinde yaşadığına ve sayının her yıl arttığına işaret edildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, dünyada 400 milyondan fazla çocuğun çatışma bölgelerinde yaşadığına ve sayının her yıl arttığına işaret edildi.

Müdürlüğün Twitter hesabından "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" dolayısıyla açıklama yapıldı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, çatışma alanlarında milyonlarca çocuğun yaşam, sağlık ve eğitim gibi temel haklarından mahrum kaldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyada 400 milyondan fazla çocuk çatışma bölgelerinde yaşıyor. Sayı her yıl artıyor. Suriye'deki savaşın başından beri on binlerce çocuk katledildi. Yemen'de 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor. Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Irak, Mali, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Yemen çocukların çatışmadan en fazla etkilendiği ülkeler arasında yer alıyor.

Dünya kamuoyunun çatışmalarda ölen ya da sakat kalan binlerce çocuğu korumak konusunda açık şekilde başarısız olduğu değerlendiriliyor."

Kaynak: AA