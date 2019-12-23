Göç İdaresi'nden 'önceden belirlenen Suriyelilere vatandaşlık veriliyor' iddiasına cevap
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, sosyal medyada, vatandaşlık işlemlerine ve Türk soylularla ilgili yapılan işlemlere dair gerçek dışı, spekülatif, tahrik içerikli iddiaların yer aldığı belirtildi.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, isimleri önceden listelerle belirlenen Suriyelilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, sosyal medyada, vatandaşlık işlemlerine ve Türk soylularla ilgili yapılan işlemlere dair gerçek dışı, spekülatif, tahrik içerikli iddiaların yer aldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle