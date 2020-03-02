Göç İdaresi'nden, göçmenlerin Genel Müdürlüğe ait araçlarla ücretli taşındığı haberlerine yalanlama
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Göç İdaresi'nden, göçmenlerin Genel Müdürlüğe ait araçlarla ücretli taşındığı haberlerine yalanlama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sınır kapılarına giden göçmenlerin, Genel Müdürlüğe ait araçlarla ücretli taşındığı haberlerini yalanladı.

02.03.2020 04:09 | Son Güncelleme: 02.03.2020 04:09
Göç İdaresi'nden, göçmenlerin Genel Müdürlüğe ait araçlarla ücretli taşındığı haberlerine yalanlama

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sınır kapılarına giden göçmenlerin, Genel Müdürlüğe ait araçlarla ücretli taşındığı haberlerini yalanladı.


Genel Müdürlük, bir bülteninde yer alan ''da Göç İdaresi'ne ait araçların yazılarını söküp, mültecileri ücretli taşıdılar' başlıklı haberi yalanladı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz, kuyruklu yalan" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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