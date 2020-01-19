Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden "sahte site" uyarısı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, ikamet izni yapacak yabancıların sahte uzantılı sitelere dikkat etmesi uyarısında bulundu.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, ikamet izni yapacak yabancıların sahte uzantılı sitelere dikkat etmesi uyarısında bulundu.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son dönemde sahte uzantılı sitelerle yabancıların mağdur edildiği belirtildi. Açıklamada, "İkamet izni başvuruları yapılırken başvuru adresinin 'gov.tr' uzantılı olmasına dikkati edilmelidir. Çok sayıda sahte site açılıp, yabancıların mağdur edildiği görülmektedir" denildi. - ANKARA