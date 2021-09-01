Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden geçici koruma statü sahibi Suriyelilere yönelik karar Açıklaması
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden geçici koruma statü sahibi Suriyelilere yönelik karar Açıklaması

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden geçici koruma statü sahibi Suriyelilere yönelik karar Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2 Eylül'den geçerli olmak üzere Ankara mülki sınırlarının geçici koruma kaydına kapatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2 Eylül'den geçerli olmak üzere Ankara mülki sınırlarının geçici koruma kaydına kapatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye'de bulunan yabancıların ikamet izni, uluslararası koruma ve geçici koruma iş ve işlemlerini düzenlemeyle yetkili ve görevli olan İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ankara Valiliği, Göç İdaresi, jandarma ve emniyet birimlerinin katılımlarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı kararların alındığı belirtildi.

"2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatılmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin başka illerinde kayıtlı olup fiilen Ankara ilinde ikamet eden geçici koruma statü sahibi Suriyeliler tespit edilerek kayıtlı olduğu illere geri gönderilecek ve kayıtlı oldukları illerde ikamet süreçleri, bildirim yükümlülüğü getirilerek takip edilecektir.

Ankara ilindeki göç, uyuşturucu ve asayiş olaylarına kaynaklık eden metruk binalar ve bu binalarda ikamet eden yabancılar tespit edilerek yıkım ve tahliye işlemleri tamamlanacak ve söz konusu yabancılar kayıtlı oldukları illere gönderilecektir. Herhangi bir koruma statüsü ya da ikamet izni bulunmayan düzensiz göçmenlerin kolluk birimlerince yakalanarak geri gönderme prosedürlerinin yerine getirilmesi amacıyla Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altına alınmalarına kararlılıkla devam edilecektir.

Yabancılara ait vergi levhası olmayan iş yerleri ile ilgili olarak gerekli mevzuat çerçevesinde her türlü yaptırım ivedilikle uygulanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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