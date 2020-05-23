Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği Resmi Gazete'de
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği Resmi Gazete'de
23.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:09

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yürürlüğe giren yönetmelik, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından basılacak bütün yayınların planlanması, basılması ve dağıtımı ile ilgili kural ve ilkelerin belirlenmesi ile yayın hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesini içeriyor.

Yönetmelik, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak telif ve işlenme eserlerin hizmet konuları bakımından planlanması, yayın kurallarına uygunluğunun sağlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, basılması, dağıtılması, satışı ve internet sayfasında yayımlanması ile ilgili her türlü işlemlere ilişkin usul ve esaslarını kapsıyor.

Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerin toplumun bütün kesimlerine duyurulması, görevleri ile ilgili olarak toplumsal bilincin gelişmesine ve kamuoyu oluşmasına katkıda bulunulması amacıyla hazırlanan yönetmelikle kurumun görev alanında bulunan konulardaki araştırma ve incelemeleri yayımlayarak bu konulardaki literatürün zenginleşmesine katkıda bulunması, bu alanda hizmet veren kişi, kurum ve kuruluşlar arasındaki bilgi alışverişinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler düzenleniyor.

Yönetmeliğe göre kurumun kendi personelinin hizmet içi eğitimine katkıda bulunulacak, verilen hizmetlerin kalitesi artırılacak, stratejik planlamaların oluşturulmasına yardımcı olunacak.

Yayın amaçları doğrultusunda süreli veya süreli olmayan yayınlar, görme engelliler için hazırlanmış olan yayın, afiş, broşür, bilgilendirici belge gibi basılı eserler ile basılı olmayan dijital ortamda depolanan ve Genel Müdürlük internet sitesinde hizmete sunulacak elektronik eserleri hazırlamak, hazırlatmak, temin etmek, yayınlamak ve dağıtma gibi yayın faaliyetleri yürütülecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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