Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 'sahte site' uyarısı
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 'sahte site' uyarısı

GÖÇ İdaresi Genel Müdürlüğü'nce ikamet izni yapacak yabancıların sahte uzantılı sitelere dikkat etmesi uyarısında bulunuldu.

19.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:55
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 'sahte site' uyarısı

GÖÇ İdaresi Genel Müdürlüğü'nce ikamet izni yapacak yabancıların sahte uzantılı sitelere dikkat etmesi uyarısında bulunuldu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son dönemde sahte uzantılı sitelerle yabancıların mağdur edildiği belirtildi. Açıklamada, "İkamet izni başvuruları yapılırken başvuru adresinin 'gov.tr' uzantılı olmasına dikkati edilmelidir. Çok sayıda sahte site açılıp, yabancıların mağdur edildiği görülmektedir" denildi. 


Kaynak: DHA
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