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Göç İdaresi Başkanlığından provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel
Göç İdaresi Başkanlığından provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama Açıklaması

Göç İdaresi Başkanlığı, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda düzensiz göçle mücadele konusunda genel bilgi veren Başkan Yardımcısı'nın sözlerinin kamuoyuna yanlış yansıtıldığını bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığı, Tbmm Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda düzensiz göçle mücadele konusunda genel bilgi veren Başkan Yardımcısı'nın sözlerinin kamuoyuna yanlış yansıtıldığını bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığı, bir sokak röportajındaki ifadelerin ardından bazı yabancı uyrukluların sosyal medyada provokatif "muz" görüntüleri paylaşmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Göç İdaresi Başkan Yardımcısı'nın TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na bağlı Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda düzensiz göçle ilgili bilgi verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkan Yardımcımız, kendisine yöneltilen, sosyal medyada paylaşılan provokatif muz görüntüleriyle ilgili bir soruya cevap verirken sorunun cevabı yazılı olarak istenmiş, sözlü cevap yarım kalmış, bu da kamuoyuna yanlış yansıtılmıştır. Bahse konu provokatif paylaşımları yapan 45 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş, bu şahıslar, adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. İşlemleri devam eden 45 yabancı uyruklu şahıs halen geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında bulunmaktadır."

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AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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