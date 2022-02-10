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Göç İdaresi Başkanı Ünlü, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti

AA, Cihan Demirci - Güncel
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Göç İdaresi Başkanı Ünlü, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

EDİRNE (AA) - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Programı kapsamında kente gelen Ünlü, Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulundu. Ünlü'ye, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu brifing verdi.

İl Göç İdaresi personeli katılımıyla toplantı gerçekleştiren Ünlü'ye yürütülen işlemler hakkında bilgi verildi.

Toplantının ardından Aşılıoğlu, Ünlü'ye günün anısına Selimiye Camisi maketi hediye etti.

AA / Cihan Demirci - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Edirne, Savaş, GÖÇ, Güncel, Haberler

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