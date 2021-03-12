Göç etmeyen kuşlar Ağrı Dağı Milli Parkı'na renk katıyor
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Göç etmeyen kuşlar Ağrı Dağı Milli Parkı'na renk katıyor

12.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:31
Göç etmeyen kuşlar Ağrı Dağı Milli Parkı'na renk katıyor

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı, yerleşik hayata geçen göçmen kuşlarla renklendi.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı, yerleşik hayata geçen göçmen kuşlarla renklendi.

Iğdır sınırlarındaki milli park, kuş çeşitliliği açısından yurdun en zengin noktaları arasında yer alıyor.

150 kuş çeşidinin yaşadığı milli park, yılın her mevsiminde göçten dönen ve göç etmeden kalan kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Özellikle angıt, saz horozu, sakarmeke, balıkçıl, karabatak, düdükçün, yeşilbaş ördek, çamurcun gibi kuş türlerinin bulunduğu milli parktaki sulak alanlar, göç etmeyerek yerleşik hayata geçen kuşlarla şenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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