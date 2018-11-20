Göç Etmek Tercih Değildir Resim Sergisi Açıldı

Ressam Gülizar Kılıç'ın insanlık tarihi kadar eski, ilk çağlardan günümüze her dönemde karşılaşılan en önemli toplumsal hareketlerden biri olan göçleri konu edinerek ürettiği birbirinden eşsiz eserlerin bulunduğu Göç Etmek Tercih Değildir Resim Sergisi, Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Ressam Kılıç, göçlerin insana dair olan ne varsa hepsini kökünden sarstığını, bireyin içinde bulunduğu, yaşadığı mekânla olan bağının kopmasına neden olduğunu, göç edenlerin hayallerini, hasretlerini ve parçalanmış umutlarını yanlarında taşıyıp tarifsiz acılar yaşadıklarını dile getirerek sergisini parçalanmış umutları toparlamak adına açtığını ifade etti.

Gülizar Kılıç'ın göçleri resmettiği eserlerinin sergilendiği Göç Etmek Tercih Değildir Resim Sergisi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda 28 Kasım 2018 Çarşamba gününe dek halkın beğenisine sunulmaya devam edecek.