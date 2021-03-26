Göç esnasında soğuk havaya dayanamayan leylekler öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Göç esnasında soğuk havaya dayanamayan leylekler öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Göç esnasında soğuk havaya dayanamayan leylekler öldü

İstanbul semalarında günlerdir görsel şölen oluşturan ve kuzey ülkelerine göç eden leylekler, Arnavutköy'de kar yağışına yakalandı.

3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon! 12 milyon lirayı hesaplarına aktarmışlar
3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon! 12 milyon lirayı hesaplarına aktarmışlar
UKOME kararına minibüsçülerden tepki! Aracını yakmaya çalıştı
UKOME kararına minibüsçülerden tepki! Aracını yakmaya çalıştı

İstanbul semalarında günlerdir görsel şölen oluşturan ve kuzey ülkelerine göç eden leylekler, Arnavutköy'de kar yağışına yakalandı. Kar yağışını ve soğuya dayanamayan bazı leylekler ise öldü.

Geçtiğimiz günlerde göç eden leylekler İstanbul'un farklı noktalarında görülmüş ve görsel şölen oluşturmuştu. Hava sıcaklığının birden düşmesi ile birlikte Arnavutköy'de kar yağışı meydana geldi. Kar yağışına ve soğuk havaya dayanamayan bazı leylekler uzun yolculuklarını tamamlayamayarak öldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mesut Bakkal Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göç esnasında soğuk havaya dayanamayan leylekler öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 09:39:48. #1.16#
title