Göç esnasında soğuk havaya dayanamayan leylekler öldü

İstanbul semalarında günlerdir görsel şölen oluşturan ve kuzey ülkelerine göç eden leylekler, Arnavutköy'de kar yağışına yakalandı.

İstanbul semalarında günlerdir görsel şölen oluşturan ve kuzey ülkelerine göç eden leylekler, Arnavutköy'de kar yağışına yakalandı. Kar yağışını ve soğuya dayanamayan bazı leylekler ise öldü.

Geçtiğimiz günlerde göç eden leylekler İstanbul'un farklı noktalarında görülmüş ve görsel şölen oluşturmuştu. Hava sıcaklığının birden düşmesi ile birlikte Arnavutköy'de kar yağışı meydana geldi. Kar yağışına ve soğuk havaya dayanamayan bazı leylekler uzun yolculuklarını tamamlayamayarak öldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı