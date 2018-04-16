Göç Eden Leyleklere Elektrik Çarpmasına Önlem

Enerjisa, leylekleri göç sırasında elektrik çarpmasından korumak ve enerji kesintilerinin önüne geçmek amacıyla 6 ilde Yüksek Gerilim İzolasyonu Projesi'ni hayata geçirdi.

Enerjisa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye'den oluşan Toroslar EDAŞ bölgesinde her yıl birçok kuş, elektrik iletkenlerine konduğu için elektrik akımına kapılarak ölüyor ve bu da sıklıkla enerji kesintilerinin meydana gelmesine sebep oluyor.

Toroslar EDAŞ, kesintisiz hizmet verebilmek için bölgedeki illerde gerçekleştirmeye başladığı Yüksek Gerilim İzolasyonu Projesi kapsamındaki çalışmalar ile hem kuş ölümlerinin hem de enerji kesintilerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Hizmet verilen bölgenin leyleklerin göç yolu üzerinde olması ve göç zamanı çok sayıda kuşun elektrik akımına kapılması sebebiyle izolatör ve iletkenlerin izolasyon malzemeleri ile kaplanmaları için çalışmalara başlandı.

Proje kapsamında bu yıl 6 şehirde yaklaşık 200 bin lira tutarında izolasyon malzemesinin montajı gerçekleştirilecek. Yeni izolasyon yatırımı ile leyleklerin göç yolu üzerinde yer alan enerji nakil hatlarında kuş çarpılmalarının önü alınacak ve Toroslar EDAŞ'ın öncelikli amacı olan kullanıcılara kesintisiz enerji verilmesi sağlanacak.