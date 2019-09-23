Göç eden leylekler görsel şölen oluşturdu
Göç eden leylekler görsel şölen oluşturduKarabük'te, göç eden yüzlerce leylek ilgiyle izlenirken, gökyüzünde dans edercesine süzülmeleri görüntülendi.
Göç eden leylekler görsel şölen oluşturdu
Karabük'te, göç eden yüzlerce leylek ilgiyle izlenirken, gökyüzünde dans edercesine süzülmeleri görüntülendi.
Karabük Yenişehir Mahallesi'nde vatandaşlar göç eden leylek sürülerini ilgiyle izledi. Vatandaşlar, adeta dans edercesine havada süzülen leyleklerin eşsiz görüntüsünü kayıt altına aldı. Leylek sürüsü bir süre sonra gözlerden kayboldu.