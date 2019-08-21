Göç eden leylekler boğaz semalarında eşsiz görüntüler oluşturdu

Göç eden leylekler boğaz semalarında eşsiz görüntüler oluşturdu

Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA-GÖÇ yolunda olan bir leylek sürüsü İstanbul Boğazı üzerinden geçti.

21.08.2019 15:57
Göç eden leylekler boğaz semalarında eşsiz görüntüler oluşturdu


Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA-GÖÇ yolunda olan bir leylek sürüsü İstanbul Boğazı üzerinden geçti. Sürünün geçişi eşsiz görüntüler oluştururken, vatandaşlar tarafından da ilgi ile izlendi.
Öğle saatlerinde Kuzeyden Güneye doğru göç eden leylekler, İstanbul Boğazı'na ulaştı. Bir süre boğaz üzerinde tur atan leylek sürüsü daha sonra Anadolu Yakası tarafında gözlerden kayboldu.Bu anları ölümsüzleştirmek isteyenler cep telefonu ile kayıt yaptı.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et