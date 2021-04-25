Göç eden leylek sürüsünün gökyüzünde dansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte daha sıcak yerlere giden leyleklerin büyük göçü ilçenin semalarında görüntülendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte daha sıcak yerlere giden leyleklerin büyük göçü ilçenin semalarında görüntülendi.

Yüz binlerce leyleğin havada dans edercesine aynı anda uçması renkli görüntüler oluşturdu.

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle beraber, sürüler halinde sıcak bölgelere göç ediyor. Yüz binlerce leyleğin aynı anda havada dans edercesine uçtuğu o anlar görüntülendi.

Durumu fark eden birçok vatandaş ise cep telefonları ile leyleklerin göçünü kayıt altına aldı. Daha sıcak bölgelere ulaşmak için gökyüzünde kimi zaman kanat çırpan kimi zamanda süzülen leyleklerin eşsiz görüntüsü izleyenlerin ilgisini çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı