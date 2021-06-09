Göç eden firari fil sürüsü Çin'in Kunming şehrinde durakladı
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Göç eden firari fil sürüsü Çin'in Kunming şehrinde durakladı

Göç eden firari fil sürüsü Çin'in Kunming şehrinde durakladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'de yaşam alanlarından kaçarak, 500 kilometreden fazla yol kat eden fil sürüsü Kunming şehrinde dinlenme molası verdi.

Çin'de yaşam alanlarından kaçarak, 500 kilometreden fazla yol kat eden fil sürüsü Kunming şehrinde dinlenme molası verdi.

Çin'in Yunnan eyaletindeki Xishuangbanna Dai Özerk İli'nin ormanlarında bulunan yaşam alanlarından ayrılarak, yaklaşık 500 kilometre yol kat eden fil sürüsünün yolculuğu sürüyor. Vahşi Asya filleri sürüsü Yunnan eyaletinin merkezi Kunming şehri yakınlarına ulaşarak, burada dinlenme molası verdi.

Filleri ve yerel halkı güvende tutmaya çalışan yetkililer, 1 aydan uzun süredir polis ekibini sürüye eşlik etmesi için görevlendirdi. Son nüfus sayımında, 8.46 milyon kişinin yaşadığı belirlenen Kunming şehrinde fillerin göçlerini kolaylaştırmak için yollar boşaltıldı. Yetkililer, fillere yiyecek vererek yoğun nüfuslu bölgelere girmemelerini sağlamaya çalışarak, bölgede yaşayanları tahliye etti.

Filleri takip eden saha kumanda merkezine göre, 15 filin arasında bulunan ancak sürüden ayrılan bir erkek fil şu anda grubun yaklaşık 10 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor. Şiddetli yağış ve fırtınanın devam etmesi, Kunming'in Xiyang kasabasındaki filleri izleme çabalarını zorlaştırıyor.

En sık Yunnan eyaletinde görülen Asya filleri, Çin'de A seviyesinde devlet koruması altında bulunuyor. Gelişmiş koruma sayesinde 1980'lerde 193 olarak kaydedilen eyaletteki vahşi fil nüfusu, günümüzde yaklaşık 300'e kadar çıktı.

Öte yandan fillerin yaşam alanlarından neden kaçtıkları bilinmiyor. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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