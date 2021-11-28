KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da, çeşitli nedenlerle göç edemeyen leylekler, 'Düşkün Leylekler Evi'nde misafir ediliyor. Osmanlı dönemindeki Gurebahane-i Laklakan'dan esinlenilerek inşa edilen, açık ve kapalı olmak üzere 890 metrekarelik alandaki barınakta, leyleklerin bakım ve tedavisi yapılıyor. Veteriner hekim Muhammet Nalkıran, "Sadece akşamları can güvenliklerini korumak için kapalı alana alıyoruz. Bu alan içinde alttan ısıtma mevcut" dedi.

Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da çeşitli nedenlerle göç edemeyen leylekler, Osmanlı zamanında Bursa'da inşa edilen ve dönemin ender hayvan hastanelerinden biri olan Gurebahane-i Laklakan'dan esinlenilerek inşa edilen 'Düşkün Leylekler Evi'nde misafir ediliyor. 800 metrekarelik açık ve 90 metrekarelik kapalı alandan oluşan barınakta, göç yolunda yorgun düşen, yaralanan ya da diğer nedenlerle göç etmesi mümkün olmayan leyleklerin bakımı, tedavisi ve rehabilitesi yapılıyor.

Kapalı alanlarda da hazırlanan özel kısımlarda kalan leyleklerin bakımında son derece titiz davrandıklarını söyleyen veteriner Nalkıran, "Sadece akşamları can güvenliklerini korumak için kapalı alana alıyoruz. Bu alan içinde zaten alttan ısıtma mevcut. Aynı zamanda özel yapım topraklarla ayaklarında herhangi bir sorun oluşmasını da engelliyoruz. Leyleklerimizin refahını sağlığını en üst düzeyde tutabilecek hamleleri yapmaya çalışıyoruz" dedi.