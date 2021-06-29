Göç Danışma Merkezleri Personeline Yönelik Hazırlayıcı Eğitim Programı Gerçekleştirildi
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Göç Danışma Merkezleri Personeline Yönelik Hazırlayıcı Eğitim Programı Gerçekleştirildi

Göç Danışma Merkezleri Personeline Yönelik Hazırlayıcı Eğitim Programı Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Genel Müdürlüğümüz Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığınca Göç Danışma Merkezleri Personeline Yönelik Hazırlayıcı Eğitim programı 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüz Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığınca Göç Danışma Merkezleri Personeline Yönelik Hazırlayıcı Eğitim programı 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi.

Eğitime; Uyum ve İletişim Dairesi Başkanımız Dr. Aydın Keskin KADIOĞLU, IOM Göç Yönetimi Koordinatörü Tommaso de CATALDO katılırken, on beş ilden gelen Uyum ve İletişim Çalışma Grubu Başkanları da toplantıda yer aldı.

Türkiye'de Sosyal Uyum Projesi kapsamında yapılan ve Göç Danışma Merkezlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla göreve başlayan toplam 38 personele kurum mevzuatı başta olmak üzere çeşitli alanda hizmet içi eğitim verildi.

Göç Danışma Merkezleri göçmenlerin hak ve hizmetlere erişimleri konusunda ihtiyaç duyduğu bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kuruldu. Yabancıların yoğun olduğu toplam 15 ilde faaliyet gösteren Göç Danışma Merkezlerinde Arapça, İngilizce, Farsça ve Rusça dillerine hakim toplam 50 personel görev yapacak.

Kaynak: Habermetre

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