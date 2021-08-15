Göç bürosunda ölen Sri Lankalı kadına kötü muamele Japonya'da ceza getirdi

Japonya Göç Ajansı, 5 ay önce hayatını kaybeden Sri Lankalı bir kadına kötü davranıldığı gerekçesiyle, yerel büro yetkililerini cezalandırdı.

Japonya Göç Ajansı, 5 ay önce hayatını kaybeden Sri Lankalı bir kadına kötü davranıldığı gerekçesiyle, yerel büro yetkililerini cezalandırdı.

Sri Lankalı göçmen Wishma Sandamali'nin (33) mart ayındaki ölümüne yönelik açılan Japonya Göç Hizmetleri Ajansı (ISA) soruşturması sonuçlandı.

ISA soruşturma sonucuna göre Aiçi eyaletine bağlı Nagoya Bölgesel Göç Hizmetleri Bürosu, Wishma'ya yeterli düzeyde tıbbi destek sağlamadı.

Raporda, büroda alıkonulduğu dönemde çeşitli rahatsızlıklarına rağmen, Wishma'nın hastanede tedavi başvurularının reddedildiği ortaya çıktı.

Ölüm nedenine ilişkin yorumda bulunmayan soruşturma, göç bürosu çalışanlarının Wishma'ya "kötü muamelede bulunduklarını" ortaya çıkardı.

"Alamadığı hizmet"

Büronun davranışı sebebiyle kamuoyundan özür dileyen Japonya Adalet Bakanı Kamikawa Yoko, Wishma'nın ölümünden önce "alamadığı hizmete" değindi.

"(Wishma Sandamali) Sıhhati kötüleştiğinde kendisini nasıl yalnız, endişeli ve umutsuz hissettiğini hayal etmek imkansız." diyen Kamikawa ülkesinin göç hizmetlerini geliştirme sözü verdi.

ISA Başkanı Sasaki Şoko da "Nagoya bürosu o dönem insan güvenliği ve saygılı ilişki kurmaya yönelik sorumluluğunun bilincinde değildi." diye konuştu.

Nagoya büro direktör ve direktör yardımcısı ile alıkonulanların izlenmesinden sorumlu iki müfettişe kınama cezası verildi.

Öğrenci vize süresi

Japonya'ya 2017'de giren Wishma'nın, öğrenci vize süresinin Ağustos 2020'de sona ermesine rağmen ayrılmadığı saptanmıştı.

Ocak ortasından itibaren Nagoya'da alıkonulan Wishma, gözaltında tutulurken 6 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan