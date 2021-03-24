Göç anıtını göçmen sanatçı tasarladı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ferit Yazıcı'nın çalışması, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine "Göç Anıtı" olacak proje seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Lüleburgaz Belediyesinin Siteler Mahallesi'nde oluşturduğu parka Göç Anıtı inşa ettirileceği belirtildi.

8 heykeltraşın eserlerinin değerlendirildiği oylamada, Yazıcı'nın çalışmasının seçildiği kaydedildi.

Göç Anıtı'nın sadece 1989'daki zorunlu göçün değil, Balkanlar'dan gerçekleşen bütün göç hareketlerini temsil edeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Göç Anıtı'yla ilgili çalışmalarını gönderen heykeltıraşların tamamı göç yaşamış sanatçılar. Kentte göçü temsil edecek çalışmanın heykeltraşı seçilen Dr. Öğretim Üyesi Ferit Yazıcı da 1989 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin ferdi. Yazıcı tarafından bir minyatürü yapılan anıtın üzerinde ayrıca, kendisine ait şu dizeler yer alacak. 'Göçmen kuşlar misali bırakıp gidiyorum doğduğum toprakları. Geride bırakıyorum Osmanlı'dan miras kalan Rumeli diyarını. Doğduğum, çocuk olduğum, genç olduğum ve bir gecede büyüdüğüm ovayı.Göçüyorum adımı, sanımı, dilimi ve korumak için bendeki her zerre Türk olanı.' "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci