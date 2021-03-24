Göç anıtını göçmen sanatçı tasarladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Göç anıtını göçmen sanatçı tasarladı

24.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:01
Göç anıtını göçmen sanatçı tasarladı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ferit Yazıcı'nın çalışması, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine "Göç Anıtı" olacak proje seçildi.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ferit Yazıcı'nın çalışması, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine "Göç Anıtı" olacak proje seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Lüleburgaz Belediyesinin Siteler Mahallesi'nde oluşturduğu parka Göç Anıtı inşa ettirileceği belirtildi.

8 heykeltraşın eserlerinin değerlendirildiği oylamada, Yazıcı'nın çalışmasının seçildiği kaydedildi.

Göç Anıtı'nın sadece 1989'daki zorunlu göçün değil, Balkanlar'dan gerçekleşen bütün göç hareketlerini temsil edeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Göç Anıtı'yla ilgili çalışmalarını gönderen heykeltıraşların tamamı göç yaşamış sanatçılar. Kentte göçü temsil edecek çalışmanın heykeltraşı seçilen Dr. Öğretim Üyesi Ferit Yazıcı da 1989 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin ferdi. Yazıcı tarafından bir minyatürü yapılan anıtın üzerinde ayrıca, kendisine ait şu dizeler yer alacak. 'Göçmen kuşlar misali bırakıp gidiyorum doğduğum toprakları. Geride bırakıyorum Osmanlı'dan miras kalan Rumeli diyarını. Doğduğum, çocuk olduğum, genç olduğum ve bir gecede büyüdüğüm ovayı.Göçüyorum adımı, sanımı, dilimi ve korumak için bendeki her zerre Türk olanı.' "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Pervin Buldan Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göç anıtını göçmen sanatçı tasarladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 11:02:40. #1.14#
title