Göbeklitepe'yi resmeden 10 yaşındaki Lara'ya Japonya'dan ödül
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Göbeklitepe'yi resmeden 10 yaşındaki Lara'ya Japonya'dan ödül

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Göbeklitepe'yi resmeden 10 yaşındaki Lara'ya Japonya'dan ödül

İZMİR'de yaşayan 10 yaşındaki Lara Turan, Göbeklitepe'yi resmettiği pastel boya çalışmasıyla katıldığı Japonya 21'nci Kanagawa Çocuk Resim Yarışması'nda 'Kanagawa Prize' ödülüne layık görüldü.

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İZMİR'de yaşayan 10 yaşındaki Lara Turan, Göbeklitepe'yi resmettiği pastel boya çalışmasıyla katıldığı Japonya 21'nci Kanagawa Çocuk Resim Yarışması'nda 'Kanagawa Prize' ödülüne layık görüldü. Türkiye'den ödül kazanan tek çocuk olan Lara, resimde Göbeklitepe'nin eski ve yeni halini çizdiğini söyledi.

Mutluluk Sanat Atölyesi Yetenek Kursu'nda resim ve piyano eğitimi alan Lara Turan, Göbeklitepe'yi resmettiği pastel boya çalışmasıyla Japonya 21'nci Kanagawa Çocuk Resim Yarışması'nda ödüle layık görüldü. Lara, yarışmada 'Kanagawa Prize' ödülünü kazanan ilk Türk çocuk oldu.

56 farklı ülkeden 8062 eserin katıldığı yarışmada başarı elde eden Lara Turan, "Göbeklitepe'nin eski ve yeni zamandaki halini resmettim. Taşların üzerindeki sembolleri kullanmaya çalıştım. Göbeklitepe'ye hiç gitmedim. Araştırarak ve fotoğraflara bakarak resmi çizdim. Ödül kazanınca mutlu oldum. Daha önce de yarışma kazanmıştım ama bu uluslararası olduğu için sevindim. Heyecan duyarak resim yapıyorum" dedi.

Göbeklitepe'yi resmeden 10 yaşındaki Lara'ya Japonya'dan ödül
Göbeklitepe'yi resmeden 10 yaşındaki Lara'ya Japonya'dan ödül
Göbeklitepe'yi resmeden 10 yaşındaki Lara'ya Japonya'dan ödül
Göbeklitepe'yi resmeden 10 yaşındaki Lara'ya Japonya'dan ödül
Göbeklitepe'yi resmeden 10 yaşındaki Lara'ya Japonya'dan ödül

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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