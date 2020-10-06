Göbeklitepe'ye balon turu izni çıktı
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Göbeklitepe'ye balon turu izni çıktı

06.10.2020 19:59 | Son Güncelleme: 06.10.2020 20:03
Göbeklitepe'ye balon turu izni çıktı

ŞANLIURFA'da 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen, 2018 yılında (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de sıcak balon turları için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Eylül ayında gerçekleştirilen balon test uçuşlarının ardından bölgede ticari uçuşların...

ŞANLIURFA'da 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen, 2018 yılında (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de sıcak balon turları için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Eylül ayında gerçekleştirilen balon test uçuşlarının ardından bölgede ticari uçuşların yapılabileceğine karar verdi.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmasıyla birlikte bütün dünyanın dikkatini üzerine çekti. Kente gelen ziyaretçilerin konaklama gün sayısını ve turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Turizm Geliştirme A.Ş. çalışma başlattı. Bu kapsamda Göbeklitepe SİT alanı dışında, yere bağlı olarak sıcak hava balonuyla deneme ve test uçuşları başlatıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Eylül ayında gerçekleştirilen balon test uçuşlarının ardından bölgede ticari uçuşların yapılabileceğine karar verdi. Uçuşlar Ezel Havacılık tarafından gerçekleştirilecek.

SHGM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda "Göbeklitepe'de Eylül ayında gerçekleştirilen balon test uçuşlarının ardından Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan risk analizi neticesinde bölgede ticari uçuşların yapılabileceğine karar verilmiştir" denildi.Göbeklitepe bölgesinde önümüzdeki günlerde ticari sıcak hava balonu uçuşları yapılabileceği kaydedildi. Uçuşlar Ezel Havacılık tarafından gerçekleştirilecek. İnternet sitesine göre 1990 yılında kurulan Ezel Havacılık Turizm Ltd.Şti. Nevşehir ili ve Kapadokya Bölgesi'nde balon turizmi yapan ilk şirket.YILDA 600 BİN KİŞİ BALONA BİNİYORCovid-19 salgını nedeniyle 17 Mart 2020 tarihinde durdurulan sıcak hava balon turları 22 Ağustos'ta yeniden başlamıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her yıl ortalama 600 bin turist sıcak hava balonlarını kullanıyor. 2019 yılında bu sayı 660 bini geçti. Seferlerin durdurulduğu Mart ayına kadar 50 bin kişi sıcak hava balon turlarına katıldı.SANAL ORTAMDA EN ÇOK ZİYARETÇİYİ GÖBEKLİTEPE ÇEKTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yaklaşık 3 ay ziyarete kapalı olan Göbeklitepe, Kültür ve Turizm Bakanlığının sanal müze uygulaması kapsamında salgın sürecinde en fazla ziyaret edilen ören yeri oldu. 25 Mart'da hizmete sunulan sanal müze uygulamasında Göbeklitepe Örenyeri, iki ayda 1 milyon 673 bin kez gezildi. Göbeklitepe, 1 Haziran'da yeniden ziyaretçilere açılmıştı.


Göbeklitepe'ye balon turu izni çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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