ŞANLIURFA - Göbeklitepe yakınlarındaki toprağa saplı bulunan metal blokla ilgili araştırmalar sürüyor
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ŞANLIURFA - Göbeklitepe yakınlarındaki toprağa saplı bulunan metal blokla ilgili araştırmalar sürüyor

08.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:33

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada bulunan toprağa saplı metal blokla (monolit) ilgili araştırmalar devam ederken vatandaşların da meraklı bekleyiş sürüyor.

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada bulunan toprağa saplı metal blokla (monolit) ilgili araştırmalar devam ederken vatandaşların da meraklı bekleyiş sürüyor.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blok halen yerinde duruyor.

Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde olan ve üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun kim tarafından hangi amaçla dikildiği ise henüz belirlenemedi.

Blokla ilgili araştırmalar sürerken yöre halkının da merakı gün geçtikçe artıyor. Vatandaşlar arasında çeşitli tahminlere konu olan blokun dikiliş amacı araştırılıyor.

Bu arada, bazı vatandaşların da metal blok önünde hatıra fotoğrafı çektirdiği gözlendi.

ŞANLIURFA - Göbeklitepe yakınlarındaki toprağa saplı bulunan metal blokla ilgili araştırmalar sürüyor
ŞANLIURFA - Göbeklitepe yakınlarındaki toprağa saplı bulunan metal blokla ilgili araştırmalar sürüyor
ŞANLIURFA - Göbeklitepe yakınlarındaki toprağa saplı bulunan metal blokla ilgili araştırmalar sürüyor
ŞANLIURFA - Göbeklitepe yakınlarındaki toprağa saplı bulunan metal blokla ilgili araştırmalar sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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