Göbeklitepe ve Balıklıgöl figürleri kehribara işleniyor
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Göbeklitepe ve Balıklıgöl figürleri kehribara işleniyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Haberler | Kültür Sanat

Göbeklitepe ve Balıklıgöl figürleri kehribara işleniyor Taş ve metalden sonra Göbeklitepe ve Balıklıgöl figürleri kehribara da işlendi Şanlıurfa'da daha önce demir, taş, bakır ve tahtaya işlenen Göbeklitepe ve Balıklıgöl figürleri yaklaşık 4 yıldır damla kehribara işleniyor.

Göbeklitepe ve Balıklıgöl figürleri kehribara işleniyor

Taş ve metalden sonra Göbeklitepe ve Balıklıgöl figürleri kehribara da işlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da daha önce demir, taş, bakır ve tahtaya işlenen Göbeklitepe ve Balıklıgöl figürleri yaklaşık 4 yıldır damla kehribara işleniyor. Fiyatı 10 bin lirayı bulan takılar, vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Şanlıurfa'da yaşayan Nihat Yıldırım isimli usta yaklaşık 30 yıldır taş işlemeciliği yapıyor. Hobi olarak başladığı taş işlemeciliği ile Şanlıurfa'yı dünyaya tanıtma hayalini gerçekleştirmek isteyen Yıldırım, damla kehribar taşlarının üzerine Balıklıgöl, Göbeklitepe ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü Padişahı Abdülhamid Han'ın figürlerini yapıyor.

Fiyatı 10 bin lirayı bulan anahtarlık, kolye ve isimlik yapan Yıldırım, "Benim yaklaşık 4 yıla yakın bir projemdi bu. Şanlıurfa'nın, Göbeklitepe'nin 12 bin yıllık tarihini dünyaya anlatmak için takılar üzerine resmetmeye çalıştık. Bu takılarla ilgili ilk defa çıkardığım Göbeklitepe figürlü kolye ilgi odağı oldu. Bunlarla ilgili belli bölgelerde satışlar oldu. Zaten amacımız da hem kültürümüzü yansıtmak, hem de insanlara böyle bir şeyin varlığını göstermek. Bu atölyede üretilen 200'e yakın takımız var. Bizden hariç başka kişiler Göbeklitepe figürünü demirden, taştan, bakırdan, tahtadan yaptılar. Bunu ilk 4 yıl önce ben çıkarttım. Hobi olarak küçük kolyelerden başladık. Tabi kolye yaptıkça aklımıza değişik simgeler geldi. Tespih yapımında kullanılan taşların sadece tespih yapmakla sınırlı olmadığını göstermek istedik. Taşlara işlenmiş olan figürler ile aklımıza gelen tüm tasarımları bu şekilde yansıtmaya çalıştık. Ben yaklaşık 30 yıldır bu işin içerisindeyim. Kendimi çıraklıktan yetiştirdim. Farklı farklı ustaların yanında çalıştım. Bizim bu aşamalara gelmemizin asıl sebebi ustalardır" diye konuştu.

Göbeklitepe ve Balıklıgöl figürleri kehribara işleniyor
Göbeklitepe ve Balıklıgöl figürleri kehribara işleniyor
Göbeklitepe ve Balıklıgöl figürleri kehribara işleniyor
Göbeklitepe ve Balıklıgöl figürleri kehribara işleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz

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