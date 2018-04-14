Göbeklitepe Türkiye İçin Büyük Bir Kazanımdır"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Göbeklitepe'nin ortaya çıkarılması Türkiye için büyük bir kazanımdır, insanlık için büyük bir kazanımdır. Hem tarihe, hem insanlığın geçmişine, hem kültürel medeniyete büyük bir armağan olarak ortaya çıkarılmış olan bir alandır." dedi.

Bakan Kurtulmuş, UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ndeki varlıklar arasında bulunan, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Numan Kurtulmuş, alanda yürütülen projeleri inceledi.

Kurtulmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin turizm açısından önemine değindi.

Türkiye'nin hem turizm bakımından hem tanıtım, hem de kültürel değerlerinin ortaya konulması bakımından, Göbeklitepe'nin daha çok tanıtılması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Göbeklitepe'nin ortaya çıkarılması Türkiye için büyük bir kazanımdır. İnsanlık için büyük bir kazanımdır. Hem tarihe, hem insanlığın geçmişine hem kültürel medeniyete büyük bir armağan olarak ortaya çıkarılmış olan bir alandır. Buradaki kazı çalışmaları titizlikle, acele etmeden ama dikkatle sürdürülecektir. Özelliklerinin tamamının korunabilmesi için kullanılan malzemelerin, bütün işlemlerin, tamamen yüzde 100 doğal bir şekilde yapılmasına gayret ediliyor. Ümit ederim ki önümüzdeki yıllarda çok daha önemli yapıtlar ortaya çıkarılacaktır. Göbeklitepe bu anlamda Türkiye'nin dünyaya tanıtılması bakımından fevkalade önemli bir marka değeri olan arkeolojik alandır. İnşallah önümüzdeki yıllarda, çok kısa bir süre içinde dünyanın dört bir yanında insanlar Göbeklitepe üzerinden hem Şanlıurfa'yı hem Mezepotamya'yı hem Türkiye'yi tanıyacaklar."

"Milyonlarca kişi ziyaret edecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bakanlık olarak alanın tanıtımı için önemli çalışmalar yürüttüklerini aktararak, Göbeklitepe'nin bu hale getirilmesinde kamu ve özel sektör arasındaki uyumlu çalışmaların etkili olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin her yerinde antik şehirlerin olduğunu ve buralarda kazı çalışmaları gerçekleştirildiği vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin özel sektör kuruluşlarının da sponsor olarak tarihi zenginliklerin gün yüzüne çıkarılması için katkılarının önemli olduğunu belirtti.

Bakan Kurtulmuş, Göbeklitepe'nin tanıtılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ben ilgili firma yetkililerine teşekkür ediyorum. Burada kazı çalışmalarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah göz bebeğimiz olan Göbeklitepe'yi koruyacağız, korumaya gayret edeceğiz, daha da ileriye götüreceğiz. Ümit ediyorum ki ilerleyen dönemde sadece bu alanı milyonlarca kişi buraya gelerek ziyaret edecek." dedi.

Göbeklitepe'nin UNESCO süreci

Göbeklitepe'nin UNESCO sürecini de değerlendiren Kurtulmuş, "Türkiye'de her yıl bir ya da birden fazla yerimiz UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne giriyor. Göbeklitepe'de kültürel miras listesine girmeyi hak eden önemli yerlerimizden birisidir. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin son yıllarda terör nedeniyle bölgede turizmin sekteye uğradığını anımsatması üzerine Kurtulmuş, Mardin ve Şanlıurfa ziyaretleri sırasında bu konuda olumlu izlenimler edindiğini vurguladı.

"Bölgede terör bittikçe turizm gelişecek"

Bakan Kurtulmuş, terör bittikçe bölge halkının rahatladığını ve turizmde de olumlu gelişmelerin yaşandığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hem Mardin hem de Şanlıurfa'da otellerin tamamen dolu olduğunu, çok sayıda turistin bu iki kadim şehrimize gelip, ziyaret ettiklerini gördüm. Teröre karşı mücadele kararlılıkla sürdükçe ve Türkiye'nin başına bela edilen terör örgütlerine bir şekilde diz çöktürdükçe ekonomik olarak da bunun sonuçlarını görüyoruz. Bunlardan birisi de turizm anlamındaki gelişmedir. İnşallah önümüzdeki yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz turizm bakımından Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır. Buradaki şehirlerimiz turizm açısından parlayan yıldız haline gelecektir. Bu bölgelerde terör sona erdikçe turizm yükseliyor, ekonomi yükseliyor ve bölge halkının refahı artıyor. Kısa süre içinde beklediğimizden çok daha olumlu sonuçlar elde edeceğiz."

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, alanı ziyaret eden turistlerle de bir süre sohbet etti.