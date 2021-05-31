Göbeklitepe turist akınına uğruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göbeklitepe turist akınına uğruyor

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Haberler | Kültür Sanat

Göbeklitepe turist akınına uğruyor "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Harran Kümbet Evleri, pandemiye rağmen yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor.

Göbeklitepe turist akınına uğruyor

ŞANLIURFA - "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Harran Kümbet Evleri, pandemiye rağmen yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor.

Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe, Harran harabeleri, Harran kümbet evleri ile İlk İslam Üniversitesi ve daha birçok tarihi güzellikleri ile ünlü Şanlıurfa, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Pandemiye rağmen her gün binlerce turistin ziyaret ettiği kent, 2021 ve 2022 yılında turizm açısından altın yılını yaşaması bekleniyor.

"Turizmde altın yılı hedefliyoruz"

Harran Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Bölümü Prof. Dr. Mehmet Önal, Şanlıurfa'daki zengin tarihi yerlerde kazıların hala devam ettiğini belirterek, "Harran ve çevresi Kaharahantepe, Sefertepe ve Göbeklitepe turizme tamamen hazırlandı. Onun için 2021 ve 2022 yılının bölgemizde turizmin altın yılı olacağını düşünmekteyiz" dedi.

"Urfa'yı anlamak için dinlemek yetmez"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe'yi ziyaret etmek için dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin akın akın geldiğini söyledi. Beyazgül, "Urfa neden bu kadar zengin bir şehir diye soracak olursanız, çünkü tarihin başlangıç noktası Göbeklitepe burada bulunuyor. Ayrıca bu kadar farklı medeniyetti başka bir yerde, bir arada bulamazsınız. Urfa'yı anlamak için, dinlemek yetmez. Gelin Urfa'yı gezerek yaşayın" şeklinde konuştu.

"7 bin kilometre öteden Göbeklitepe için geldik"

Göbeklitepe'yi gezen yerli ve yabancı turistler, herkesin görmesi gerektiğini söyledi. Yurt dışından 7 bin kilometreyi kat ederek gelen ziyaretçilerden Justin Yasa, "Ben buraya gelmeden önce baya araştırma yaptım. 7 bin kilometre öteden, yurt dışından geldim. Buranın 12 bin yıl öncesine dayanması çok önemlidir. Yurt içinden ve yurt dışından herkesin buraya gelerek bu tarihi görmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Göbeklitepe turist akınına uğruyor
Göbeklitepe turist akınına uğruyor
Göbeklitepe turist akınına uğruyor
Göbeklitepe turist akınına uğruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Adnan Menderes Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Demet Evgar Demet Özdemir
Spor Enes Ünal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göbeklitepe turist akınına uğruyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 14:01:46. #1.13#

title