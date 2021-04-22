"Göbeklitepe" resmiyle uluslararası seçkide yer alan Lara, Şanlıurfa'da belediye başkanlığı koltuğuna oturdu
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"Göbeklitepe" resmiyle uluslararası seçkide yer alan Lara, Şanlıurfa'da belediye başkanlığı koltuğuna oturdu

'Göbeklitepe' resmiyle uluslararası seçkide yer alan Lara, Şanlıurfa'da belediye başkanlığı koltuğuna oturdu
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi anlattığı resimle Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen 21. Japonya Kanagawa Prize Yarışması'nın özel seçkisinde yer bulan Lara Turan (10), Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi anlattığı resimle Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen 21. Japonya Kanagawa Prize Yarışması'nın özel seçkisinde yer bulan Lara Turan (10), Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 4. sınıf öğrencisi Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Ziyarette Turan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Beyazgül'den belediye başkanlığı koltuğunu devraldı.

Turan, yetkililere depreme karşı binaların güçlendirilmesi ve Göbeklitepe'de kazıların daha hızlı yapılması için talimat verdi.

Şanlıurfa'yı çok beğendiğini belirten Turan, kentin gelecekte daha da güzelleşeceğini söyledi.

Beyazgül de Lara'nın Göbeklitepe'nin eski ve yeni halini resmettiğini, 56 ülkeden 8 bin 62 eser arasında başarı sağladığını kaydetti. Beyazgül, Lara ile gurur duyduklarını belirtti.

Başkan Beyazgül öğrenciye tablet, Lara da Beyazgül'e yaptığı resmin bir nüshasını hediye etti.

Lara Turan daha sonra ailesiyle Göbeklitepe'yi gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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