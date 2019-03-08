Göbeklitepe Resmen Açıldı: Erdoğan "Hedef 70 Milyon Turist" Dedi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, 12 bin yıllık tarihe ev sahipliği yapan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri resmen açıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak, 2023'te de 70 milyon turist hedefine ulaşmak." dedi.