Göbeklitepe Örenyeri ödüle layık görüldü
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Göbeklitepe Örenyeri ödüle layık görüldü

TUREKS Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen "Attraction Star Awards 2020 - Eğlence ve Rekreasyon Ödülleri" töreninde "Göbeklitepe Örenyeri"nin ödüle layık görüldüğü bildirildi.

15.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:50
Göbeklitepe Örenyeri ödüle layık görüldü

TUREKS Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen "Attraction Awards 2020 - Eğlence ve Rekreasyon Ödülleri" töreninde " Örenyeri"nin ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Müze Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen törende 80 müze ve ören yeri arasından en başarılı müze kategorisinde "Göbeklitepe Örenyeri" ödüle layık görüldü.


Ödülü Kültür ve Turizm Bakanlığı adına alan Göbeklitepe Kazı Başkanı Celal Uludağ, kendilerini ödüle layık gören Tureks Uluslararası Fuarcılık yetkililerine teşekkür etti.

Ekip çalışması yürütüklerini belirten Uludağ, başarıda katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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