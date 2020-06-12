Göbeklitepe normalleşme sürecinde yeniden hareketlendi
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Göbeklitepe normalleşme sürecinde yeniden hareketlendi

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, normalleşme sürecinin ilk haftasında yaklaşık 2 bin kişiyi ağırladı.

12.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:59

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, normalleşme sürecinin ilk haftasında yaklaşık 2 bin kişiyi ağırladı.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgiyle ziyaret ettiği Göbeklitepe Ören Yeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin ardından geçen yıl turizmde "altın çağı"nı yaşadı.

Ziyaretçi sayısında önemli artış yaşanan ören yerinde, 2019'da 412 bin 378 kişi ağırlanarak rekora imza atıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ziyarete kapalı olan Göbeklitepe, Kültür ve Turizm Bakanlığının sanal müze uygulaması kapsamında, salgın sürecinde en fazla ziyaret edilen ören yeri oldu.

Göbeklitepe, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde konuklarını maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde ağırlamaya başladı.

Yaklaşık 3 aylık bir aradan sonra kapılarını yeniden ziyaretçilerine açan Göbeklitepe'yi ilk 10 günde yaklaşık 2 bin misafirin ziyaret etmesi, gelecek adına umut verdi.

"Göbeklitepe Yılı" sonrası turizmin gözdesi haline gelen kentteki turizm işletmeleri ise ziyaretçilere yeniden hizmet verebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Turizmciler umutlu

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin gözbebeği Göbeklitepe'nin uzun bir aradan sonra tekrar kapılarını ziyaretçilere açmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ziyaretlerle ilgili kurumların tedbirlerini aldığını aktaran Çoban, şöyle konuştu:

"Bizler de turist rehberleri ve seyahat acenteleri olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. Rehberlerimize yönelik bilgilendirme çalışmalarımız sürüyor. 2019 'Göbeklitepe Yılı' ilan edildikten sonra kentimize gelmek için fırsat bulamayan tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Pandemi süreciyle birlikte bazı maliyetler arttı. Şanlıurfalı turizmciler olarak bir araya geldik ve fiyat artışlarını ziyaretçilere yansıtmamak için herkes elini taşın altına koydu. Yaklaşık 3 aydır evlerinde dinlenen vatandaşlarımızı Şanlıurfa'ya ve Göbeklitepe'yi görmeye bekliyoruz. 2019 yılında 400 bin kişi Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Belki bu süreçten dolayı bu rakamlara yetişmek zor ama ziyarete açıldığı ilk gün İspanyol turistler bile geldi."

Geçen yıl Göbeklitepe'ye çok büyük bir talep olduğunu ancak otellerin dolu olması nedeniyle gelemeyen ziyaretçilerin bulunduğunu ifade eden Çoban, "Geçen yıl gelemeyen misafirlerimizi bekliyoruz. Özellikle bizleri arayan ve gelmek isteyen misafirlerimiz var. Birçok seyahat acentemiz Şanlıurfa ve Göbeklitepe için tur duyurularına başladı. Tüm misafirlerimizi Şanlıurfa'ya bekliyoruz, güzel günler bizleri bekliyor." diye konuştu.

Kentteki bir otelin genel koordinatörü Ömer Faruk Karınca, 1 Haziran'dan sonra doluluk oranında önemli bir artış yaşadıklarını anlatarak, "Birinci hafta olmasına rağmen misafir artışı bizi mutlu etti. Turizm acentelerimizle yaptığımız görüşmelerde şimdiden rezervasyonların ciddi olarak arttığını söyleyebiliriz çünkü Göbeklitepe sanal müze uygulaması kapsamında salgın sürecinde en fazla ziyaret edilen ören yeri oldu. 2020 ve 2021 yılında Göbeklitepe'ye gelen ziyaretçi sayısının giderek artacağını düşünüyorum." dedi.

Arkadaşlarıyla Gaziantep'ten gezmeye gelen Funda Yakmaz da daha önce Şanlıurfa'ya geldiğini ancak Göbeklitepe'yi ilk kez gördüğünü söyledi.

Bu sene Göbeklitepe'yi görmek istediğini ancak pandemi nedeniyle gelemediğini aktaran Yakmaz, "Burası gayet güvenli ve gerekli tüm tedbirler alınmış. Görevliler bizlere yardımcı oluyor hepsine teşekkür ediyorum. Maske takarak sosyal mesafeye dikkat ederek ziyaretimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Göbeklitepe normalleşme sürecinde yeniden hareketlendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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