Göbeklitepe'nin Üzeri Çatıyla Örtülüyor

ŞANLIURFA'da 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen, dünyanın en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen ve 8 aydır kapalı durumda olan Göbeklitepe ören yerinin üzerinin çatı ile örtülmesinin ardından Eylül- Ekim ayında ziyarete açılacağı bildirildi.



Kent merkezine 18 kilometre mesafede Örencik Mahallesi yakınlarında Neolitik döneme ait Göbeklitepe'deki 1995 yılından bu yana Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü işbirliğinde kazı çalışmalarına başlanıldı. Kazı çalışmalarında şimdiye kadar Neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu. 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe'nin üzerine çatı ve canlandırma merkezi yapılması için 8 ay önce ziyarete kapatıldı. Temmuz ayında bitmesi planlanan Göbeklitepe, restorasyon çalışmalarının sürmesi nedeniyle ziyarete Eylül veya Ekim ayında açılacağı kaydedildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından "Dünyanın en eski tapınak merkezi" olarak kabul edilen ve 5 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Göbeklitepe'nin gelecek yılın başında asıl listeye girmesi için çalışma yürütülüyor. Göbeklitepe kazı alanında süren restorasyon çalışmalarını inceleyen Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, tarihi eserlerin bulunduğu bölgeye 6 milyon 600 bin Euro'luk bedelle koruma amaçlı çatı yapıldığını belirterek şöyle dedi:



"Göbeklitepe Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin bir zenginliğidir. Bu şehrin hem yer üstü hem de yer altı zenginlikleri vardır. Tarihi zenginlikleri, kültürel zenginlikleri vardır. Göbeklitepe'de Türkiye'nin en zengin yeri ama bu yer altındaki zenginliği gün yüzüne çıkartmak ve insanların izlemesine, görmesine imkan sağlamak gerekiyor. Göbeklitepe'de bu bakımdan 1995 yılından bu yana 22 yıldır arkeolojik çalışmalar devam ediyor. Göbeklitepe'de şu anda 6 alanda çalışma yapılmaktadır. Çalışma yapılması gereken 23 adet alan daha var. Göbeklitepe'nin korunması için yapılan çatı için 6 milyon 600 bin Euro bir bütçe ayrıldı. Yer altındaki bu tarihin günh yüzüne çıkarılmasında Haliliye Belediyesi olarak kazı ekibimize gerekli araç ve gereç desteği sağlayacağız. İhtiyaç olması halinde gerekli personel desteği de sağlanacaktır. Bu çalışmaların süresinin bir ölçüde kısaltılması adına elimizden gelen desteği sağlayacağız. Göbeklitepe'nin tanıtılması sadece Şanlıurfa'ya değil Türkiye'nin turizmine bir ivme kazandıracaktır. Çünkü Göbeklitepe bilinen tarihin seyrini değiştirmektedir ve şu ana kadar bilinen İngiltere'deki Stonehenge'den ve Mısır piramitlerinden 7 bin yıl daha eskidir. Göbeklitepe, Türkiye'nin turizm ve tanıtımına ziyarete açılmasının ardından olumlu katkı sağlayacaktır." - Şanlıurfa