"Göbeklitepe'nin bundan sonraki yıllarda da gündemde tutulmasını hedefliyoruz"

26.11.2019 21:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:08

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 2019'unUNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe yılı olduğuna dikkat çekerek, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemine yerleşen Göbeklitepe'nin bundan sonraki yıllarda da gündemde tutulmasını hedeflediklerini belirtti.

Demircan, 2019 Göbeklitepe yılı kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Yıldız Sarayı Vakfı tarafından yürütülen "Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor" projesi kapsamında Şanlıurfa Kent Müzesi'ndeki "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açılışına katıldı.

Fotoğrafları yakından inceleyen Demircan, eserler hakkında bilgi aldı.

Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin insanlığın başlangıç noktası ve zamanın sıfır noktası olduğunu belirtti.

Böyle bir değere sahip olmanın Şanlıurfa ve Türkiye açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Demircan şunları kaydetti:

"Bunu da Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak gerçekten iyi sahiplendik. Geçmiş dönemindeki sponsorlarla beraber uzun yıllardır devam eden çalışmalar iyi bir noktaya geldi. İçerisinde bulunduğumuz yılda Göbeklitepe gerçekten Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemine ciddi bir şekilde geldi. Bunun üzerinden Şanlıurfa'nın tarihini, turizmini geliştirmek buradaki yerel yöneticilerin elbette Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da hedefinde. Bu iletişimi öncelikle sürdürülebilir kılmak bizim için çok önemli. Bu yıl Göbeklitepe'yi gündemde tuttuk ama bu gündemi gelecek yıllarda da sürdürebilir olmak bence en kıymetlisi. Bakanlığımızın da yaklaşımı bu. Onun için de bundan sonraki süreçte Şanlıurfa özelinde Göbeklitepe hem iç kamuoyumuzda hem yurt dışı kamuoyunda bir kültür değeri olarak, bir turistlik destinasyon olarak sürdürülebilir bir iletişimle dünyanın gündeminde tutulması bizim hedefimiz olmalıdır ve böylede olacaktır."

Demircan, Şanlıurfa'ya her yaptığı ziyarette kentin daha da geliştiğini gördüğünü ve Bakanlığının da şehre yaptığı yatırımların devam edeceğini söyledi.

Şanlıurfa'nın önemli değerlere ev sahipliği yaptığını aktaran Demircan, "Bizim bir şansımız daha var. Bu havzada var olan ve dünyaca meşhur olan kıymetler başta Zeugma ve bunlar da aynı vadinin içerisinde çok büyük değerler. İnşallah bu sürdürülebilir iletişim üzerinden Göbeklitepe'yi ve Şanlıurfa'yı Türkiye ve dünya kamuoyunda gündemde tutmayı başaracağız." dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise Şanlıurfa'nın yurt içinde ve dışında tanıtımları noktasında verdikleri destekten dolayı Yıldız Sarayı Vakfına teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın peygamberler şehri olmasının yanı sıra önemli bir kültür şehri olduğunu belirten Vali Erin, Göbeklitepe yılı sayesinde kentin önemli bir turisti ağırladığını ifade etti.

"Herkesi Şanlıurfa'ya bekliyoruz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Şanlıurfa'nın hem bir açık hava müzesi hem de manevi atmosferin yoğun olarak yaşandığı bir şehir olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da tarihin her evresini görmenin mümkün olduğunu aktaran Beyazgül, "Şanlıurfa bir çok tarihi özelliği ve güzelliği kendi içerisinde oluşturan bir şehir. Ceylanların koşuşturduğu, nesli tükenen kelaynağın bulunduğu, dünyada sadece Halfeti'de yetişen karagülün bulunduğu bir şehirdir. Herkesi buraya bu güzellikleri görmeye bekliyoruz." diye konuştu.

Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu da "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi"ni Şanlıurfa, İstanbul ve İtalya'da sergilediklerini söyledi.

Göbeklitepe'nin tanıtımına uluslararası anlamda katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Uslu, "Göbeklitepe sadece bir turizm ya da kültür değeri değil. Aslında bir ülkenin marka değerini tek başına geliştirebilecek ve ileri seviyeye taşıyabilecek nitelikte bir keşif." dedi.

Konuşmaların ardından Karahan Uslu, Vakıf adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a, Şanlıurfa Valisi Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'e plaket taktim etti.

Kaynak: AA