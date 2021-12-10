Göbeklitepe Kültür ve Turizm Fuarı düzenlenecek - Haberler
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Göbeklitepe Kültür ve Turizm Fuarı düzenlenecek

Göbeklitepe Kültür ve Turizm Fuarı düzenlenecek
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Göbeklitepe Kültür ve Turizm Fuarı düzenlenecek.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Göbeklitepe Kültür ve Turizm Fuarı düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan, Göbeklitepe ve Karahantepe ile adını dünyaya duyuran Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da bu yıl ilk kez Göbeklitepe Kültür ve Turizm Fuarı düzenlenecek.

Şanlıurfa Fuar Merkezinde düzenlenecek ve çok sayıda turizm firmasının katılım sağlayacağı fuar, 16-19 Aralık tarihleri arasında gezilebilecek.

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AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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