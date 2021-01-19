Göbeklitepe kar nedeniyle beyaza büründü
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Göbeklitepe kar nedeniyle beyaza büründü

19.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:59
Göbeklitepe kar nedeniyle beyaza büründü

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Şanlıurfa merkezinin yüksek bölgeleri dışında Viranşehir, Siverek ve Halfeti ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de ise sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Siverek ve Viranşehir'de bazı mahalle yollarının kapanması nedeniyle belediye ekipleri, çalışma başlattı.

Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda da ulaşımda aksaklık yaşanmaması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kentte vatandaşlar da kartopu oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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