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Göbeklitepe kadar eski bir geçmişe sahip olan 'Tat karpuz'u tescilleniyor

Göbeklitepe kadar eski bir geçmişe sahip olan 'Tat karpuz'u tescilleniyor Binlerce yıldır Şanlıurfa'da yetiştirilen Tat Karpuzu tescilleniyor Tat Karpuzunun coğrafi işareti alınıyor Karaköprü nardan sonra tat karpuzuyla da anılacak Geçmişinin Göbeklitepe kadar eski olduğu belirtilen ve...

14.07.2020 20:21 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:27

Göbeklitepe kadar eski bir geçmişe sahip olan 'Tat karpuz'u tescilleniyor

Binlerce yıldır Şanlıurfa'da yetiştirilen Tat Karpuzu tescilleniyor

Tat Karpuzunun coğrafi işareti alınıyor

Karaköprü nardan sonra tat karpuzuyla da anılacak

ŞANLIURFA - Geçmişinin Göbeklitepe kadar eski olduğu belirtilen ve binlerce yıldır sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen Tat Karpuzu tescilleniyor.

Geçmişi binlece yıl öncesine dayanan ve Göbeklitepe'nin kurulduğu dönemden daha eski bir geçmişe sahip olduğu belirtilen Tat Karpuzu için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı ve GAPTEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner ile birlikte Tat Karpuzu popülasyonlarının morfolojik karakterizasyon deneme alanında incelemelerde bulundu. Geçmişte çokça üretilen, kendine has görüntüsü ve tadıyla dikkat çeken Tat Karpuzunun yeniden çoğaltılarak üretime kazandırılması için de ortak bir çalışma gerçekleştirilecek.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa'nın bir tarım kenti olduğunu ifade ederek Karaköprü'de de kendine has tarım ürünleri yetiştirildiğini dile getirdi.

Daha önce Karaköprü'nün simgesi olan narın coğrafi işaret tescilini aldıklarını söyleyen Başkan Baydilli, "Şimdi de ilçe sınırımızdaki Tatburç ve Yoğunburç kırsal mahallelerinde yetiştirilen meşhur Tat Karpuzunun coğrafi işaret tescilini almak için çalışmalara başladık. Çok değerli ve tat bakımından güzel olan Tat Karpuzunun yeniden üretimi, Karaköprü'de tescillenmesi için üniversitemizle, Tarım İl Müdürlüğü ile ve GAPTEM ile bir çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine özgü bir ürünün tescillenmesinin çok önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı, Kurumlarla iş birliği içerisinde çalıştıkları yapılan çalışmaların üreticilere önemli katkı sağlayacağını söyledi.

İki yıllık bir çalışmanın emeğini aldıklarının altını çizen GAPTEAM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, "Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin teşvikleri ve talepleri doğrultusunda Tat Karpuzunu koruma altına aldık. 2 yıldır Tat karpuzunun gözlemlerini yapıyoruz. Çok farklı bir karpuz çeşidi. Hem yeşil hem içinin pembe ve çok tatlı olması bu karpuzu üstün kılan özelliklerindendir. Yaptığımız 2 yıllık sonuçlarla birlikte tescile sunacağız. Tescil sonucu meşhur tat karpuzu ticarileşecek ve halkımızın tüketimine sunulacaktır" diye konuştu.

Öte yandan 2018 yılında Başkan Metin Baydilli'nin çabalarıyla coğrafi işaret tescili yapılan' Karaköprü Narı' geçtiğimiz günlerde ulusal bir kanaldaki yarışma programında sorulmuştu.

Göbeklitepe kadar eski bir geçmişe sahip olan 'Tat karpuz'u tescilleniyor

Kaynak: İHA

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