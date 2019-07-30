Göbeklitepe için yola çıkan "Küçük 1 aile" Adana'ya ulaştı

Şanlıurfa'da bulunan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'ye gitmek üzere bisikletleriyle Muğla'dan yola çıkan 4 kişilik aile, yaklaşık bin 100 kilometre pedal çevirdikten sonra Adana'ya ulaştı.

Kendilerine "Küçük 1 aile" adını veren baba Rüştü, anne Özgür, çocukları Ceren ve Mithatcan Pekçedenöz, Adana'da mola verdi.

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü üyeleriyle buluşan aile, kentte bisiklet turu yaptı.

Baba Rüştü Pekçedenöz, AA muhabirine, yolculuklarının 20 gündür devam ettiğini söyledi.

Göbeklitepe'nin kendileri için güzel bir hedef olduğunu belirten Pekçedenöz, "Adana'da bisikletsever arkadaşlarla birlikte küçük bir tur yapıyoruz. Oldukça keyifliyiz, çok güzel dostluklar kurduk. Bugüne kadar güzel mesajlar verdik. Şanlıurfa'da bizi bekliyorlar. Orada güzel bir final yapacağız. Küçük bir aile olarak yolculuğumuza başladık, orada büyük bir aile olarak çok güzel fotoğraf vereceğiz." dedi.

Pekçedenöz, Türkiye'de bisiklete, çevreye, kültür sanata dair daha iyi şeyler olması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini dile getirerek, "Çocuklara da bu bilinci yolculuk boyunca aşılamaya çalıştık. Herkese ailesiyle böyle bir yolculuk nasip olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Anne Özgür Pekçedenöz de her gün bir yerde konaklayarak yolculuklarına devam ettiklerini, böylece güzel anılar biriktirdiklerini kaydetti. Pekçedenöz, aile olarak uzun süre vakit geçirmenin kendilerine çok iyi geldiğini söyledi.

Ceren Pekçedenöz de bisiklet yolculuğu sayesinde araçların içindeyken fark edilemeyecek şeylerin farkına vardıklarını, Türkiye'nin tarih ve doğa açısından ne kadar zengin olduğunu gördüklerini belirtti.

Kaynak: AA