Göbeklitepe için Rus turist hamlesi

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Şanlıurfa'ya gelen 40 Rus turizm acente temsilcisi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'ye hayran kaldı.

Bölgeyi gezerek, ülkelerindeki tatilcilere göstermek üzere fotoğraf-video çeken acente yetkililerinden Gülnaz Ahmedova, AA muhabirine, ilk defa Şanlıurfa'yı ve Göbeklitepe'yi ziyaret ettiğini söyledi.

Duygularını anlatmakta zorlandığını ifade eden Ahmedova, "İlk kez bu bölgeye geldiğim için karışık duygular içindeyim ve duygularımı anlatamıyorum. Böyle tarihi yerleri görmek isteyen Rus vatandaşları için Göbeklitepe önemli bir merkez. Rusya'ya gidince Rus vatandaşlarına Göbeklitepe ile çektiğimiz fotoğraf ve görüntüleri gösterip anlatacağız ve onlara bu bölgelere gelmeleri gerektiğini anlatacağız." diye konuştu.

İlona Vladimirovna ise 40 turizmciyle geldikleri Göbeklitepe'yi çok beğendiklerini ve kendi vatandaşlarına tanıtmak istediklerini söyledi.

Şanlıurfa'yı ve Göbeklitepe'yi gezdiklerinde gördükleri güzelliklerin kendilerini çok etkilediğini aktaran Vladimirovna, şöyle konuştu:

"Çünkü genelde Rusya'dan gelen turistler, Türkiye'yi sadece Antalya ve İstanbul olarak biliyor. Biz burada farklı bir Türkiye görüp farklı bir enerji aldık. Türkiye'de ve Şanlıurfa'da olmaktan çok mutluyuz. Ülkemize dönünce kendi vatandaşlarımıza buraları görmeleri için tavsiyede bulunacağız. Umarım buralara çok Rus turist göndereceğiz. Bu bölge ve Göbeklitepe, bana pozitif bir enerji verdi. Peygamberler şehrine geldiğimi hissediyorum. Sokaklarda yürürken bile sesimi kısarak konuşmaya çalıştım çünkü bu bölge ve insanları çok özel. Ayrıca Şanlıurfa'nın yemeklerini de beğendim, oldukça etkilendim. Bu yemekler içindeki malzemelerden mi, yoksa yapan insanlarından mı bilmiyorum ama harikaydı."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan da özellikle Göbeklitepe'nin yurt dışındaki turizm pazarlarında bilinmesi gerektiğini belirterek, bölgedeki yabancı ziyaretçi sayısının arttırılması açısından bu ziyaretlerin önemine işaret etti.

Rusların bu bölgeye ciddi bir ilgi duyacağını tahmin ettiklerini aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önceki dönemlerde bakanlık tarafından bölgedeki ağırlamalar sonrası salgına rağmen yabancı turist gruplarını gördük buralarda. Özellikle bakanlığımız tarafından ağırlanan 40 seyahat acentesinin gelecek dönemlerde potansiyellerini buraya yansıtacaklarını ve yakında Şanlıurfa sokaklarında Rus turistleri göreceğimizi düşünüyoruz. Şanlıurfa özellikle Göbeklitepe, Balıklıgöl, müzeleri ve gastronomisi ile çok önemli bir şehir. Acentelerle görüşmemizde Göbeklitepe'yi çok beğendiklerini ve kesinlikle kendi müşterilerine pazarlayabileceklerini söylediler. Muhakkak bir hareketlenme başlayacak ve ziyaretçi sayıları katlanarak artacak. Rus turizmcilerin bölgeye çok ilgili olmaları, sormaları, otellerle ilgili bilgiler alması bu bölge ile ilgili plan ve programlarının çok ciddi ve gelecek adına önemli olduğunu gösteriyor."

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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