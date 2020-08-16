Göbeklitepe hafızalarda kalıcı olarak yer edindi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Göbeklitepe hafızalarda kalıcı olarak yer edindi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ikinci yılını geride bırakan Şanlıurfa'daki "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, konu olduğu kitap, dizi ve animasyon filmleriyle her kesimin hafızalarında kalıcı yer edindi.

Göbeklitepe hafızalarda kalıcı olarak yer edindi
16.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:10

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ikinci yılını geride bırakan Şanlıurfa'daki "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, konu olduğu kitap, dizi ve animasyon filmleriyle her kesimin hafızalarında kalıcı yer edindi.

12 bin yıllık geçmişiyle tüm dikkatleri üzerinde toplayan Göbeklitepe, her yıl yurt içinden ve yurt dışından binlerce turisti ağırlıyor.

Her geçen yıl ünü katlanarak artan Göbeklitepe, 2011 yılında UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alındı, 1 Temmuz 2018'de ise Bahreyn'de düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. İki yıl önce aldığı bu unvanla dünyadaki bilinirliği artan Göbeklitepe, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edilmesiyle turizmde "altın yılı"nı yaşadı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasıyla senarist ve yönetmenlerin de ilgisini çeken Göbeklitepe, konu olduğu kitap, dizi ve animasyon filmleriyle popüler kültürün de bir parçası haline geldi.

"Göbeklitepe'yle ilgili bilgiler halka daha çabuk ulaştı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine Göbeklitepe'nin 2018 yılında "UNESCO Dünya Mirası Listesi"ne girmesiyle bilinirliğinin arttığını söyledi.

Göbeklitepe'nin popüler kültürde yer edinmesinin büyük önem taşıdığını aktaran Aslan, "Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesiyle birlikte bilimsel bilinirliğinin yanında popüler kültürde de bir konu olarak işlenmeye başlandı. Özellikle Göbeklitepe'yle ilgili yazılan kitapların artması, dünyaca ünlü film platformlarında diziler yapılması, animasyon filmlerinin çekilmesiyle Göbeklitepe'yle ilgili bilgiler halka çok daha çabuk ulaşabildi." dedi.

Aslan, Göbeklitepe'nin uluslararası alanda tanınırlığının artması noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığının önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

"Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" sinema filminin animasyon türünde tüm zamanların izleyici rekoru kırdığını anımsatan Aslan, "Göbeklitepe aslında popüler kültürle de insanların hafızalarında ve belleklerinde kalıcı olarak yerleşmeye başladı." dedi.

"Rafadan Tayfa: Göbeklitepe' küçükten büyüğe herkesi etkiledi"

TRT Çocuk'ta ekranlara gelen Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filminin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan da filmin yaklaşık 3,5 milyon kişi tarafından izlendiğini belirtti.

Filmin gala öncesinde yapılan tanıtımlarını gören bir ailenin çocuklarıyla kendilerini ziyaret ettiğini aktaran Fidan, "Bu ailemiz yaklaşık 1 yıl önce çocuklarıyla Göbeklitepe'yi ziyaret etmişler, o dönemde çocuğun Göbeklitepe'nin adını bile bilmediğini, gezerken de elinden tableti bırakmadığını anlatılar. Ama şimdi sevdiği karakterleri orada görünce 'Baba Göbeklitepe'ye bir daha gidelim ben orayı çok sevdim' diye söylüyor. Rafadan Tayfa: Göbeklitepe küçükten büyüğe herkesi etkiledi ve hafızlarında Göbeklitepe'ye dair iz bıraktı." dedi.

Film dijital platformlarda da yer alacak

Göbeklitepe'nin yurt dışında da büyük bir beğeni kazandığını ve insanların büyük ilgisinin olduğunu aktaran Fidan, "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filminin yakın zamanda tüm dijital platformlarda arkasından da TV ekranlarında gösterime gireceğini bildirdi.

Fidan, filmin bu alanlarda da izlenme rekoru kıracağına inandığını ifade ederek, bu sayede de Göbeklitepe'nin daha geniş kesimlerce izlenerek bilinirliğinin artacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın 3. Sayfa
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü Güncel
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Ekonomi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Güncel
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Dünya
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı 3. Sayfa
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Bakan Selçuk'tan 'Okulların açılması yine ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi gün ağarınca kurtarıldı
Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi gün ağarınca kurtarıldı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti
Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Nihat Doğan Hatice Çarpar Orlando Bloom
Spor Fuat Çapa Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Göbeklitepe hafızalarda kalıcı olarak yer edindi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 11:10:08. #1.15#
title