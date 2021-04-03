Göbeklitepe Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini aldı
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Göbeklitepe Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini aldı

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Göbeklitepe Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini aldı

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesince düzenlenen, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen "Göbeklitepe" konulu fotoğraf yarışmasında ödüller, törenle sahiplerine verildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesince düzenlenen, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen "Göbeklitepe" konulu fotoğraf yarışmasında ödüller, törenle sahiplerine verildi.

Haliliye Belediyesi Geleneksel Sanatlar Merkezi'ndeki törende, yarışmanın birincisi Ahmet Aslan, ikincisi Anadolu Ajansı (AA) kıdemli muhabiri Eşber Ayaydın ve üçüncüsü Şeyhmus Çakırtaş'a ödülleri takdim edildi.

Yarışmada, AA muhabiri Halil Fidan ile Ebrar Abacıoğlu, Ramazan Kaya, Hamdullah Ulakçı ve Abdullah Rezak Elçi mansiyona layık görüldü.

Haliliye Belediyesi Özel Ödülü'nü Ayşe Yonga, Hüseyin Büyükkırcalı Özel Ödülü'nü Müslüm Abacıoğlu, Doğuş Yayın Grubu Özel Ödülü'nü Eşber Ayaydın aldı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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