Göbeklitepe'deki monolitin Milli Uzay Programı tanıtımında kullanılması Şanlıurfalıları sevindirdi

Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada 5 gün önce toprağa saplı halde bulunan ve dün sabah kaldırıldığı görülen metal blokun (monolit) Milli Uzay Programı'nın tanıtım çalışmasının bir parçası olduğunun ortaya çıkması yöre halkını sevindirdi.

Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan monolit merak konusu olmuş, dün kaldırılınca vatandaşların merakı daha da artmıştı.

Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadesi yazılı metal blokun sırrı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşma sırasında çözüldü.

Monolitin, Türkiye'nin Milli Uzay Programı tanıtımının parçası olduğunun anlaşılması yöre halkını da sevindirdi.

Blokun konulduğu mahallenin sakinlerinden Mahmut Yıldız, AA muhabirine, 5 gün önce toprağa saplı halde bulunan metal blokun vatandaşlar arasında şaşkınlığa neden olduğunu hatırlattı.

Dün monolitin kaldırılmasıyla meraklarının daha da arttığını ifade eden Yıldız, "İlk günden itibaren insanlarda bir merak ve telaş vardı. Ancak dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşma sonrası hem rahatladık hem sevindik. Artık insanlar bir sıkıntı olmadığını anladı. Vatandaşlar olarak çok mutlu olduk. Bu tanıtım Göbeklitepe için iyi oldu." diye konuştu.

"Mahallemiz için de Göbeklitepe için de iyi oldu"

Mahalle sakinlerinden Sabri Kaçar ise 5 gün önce sabah uyandıklarında tarlada bir metal blok olduğunu görünce telaşa kapıldıklarını anlattı.

Dün sabah monoliti yerinde göremeyince yine bir anlam veremediklerini aktaran Kaçar, "Vatandaşlar olarak merakımız ve telaşımız akşam Cumhurbaşkanımızın katıldığı program ile sona erdi. Bundan dolayı hem rahatladık hem sevindik. Türkiye için, Göbeklitepe için ve mahallemiz için çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Fuat Demirdil de metal blokun mahallelerine getirilip tarlaya konulmasının sırrının çözülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı"nda metal blokun ne amaçla konulduğunu öğrenince mahalleliler olarak çok sevindiklerini vurgulayan Demirdil, bölgenin tanıtımına katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Hasan Yıldız ise toplantıda Göbeklitepe'nin isminin geçmesinin çok iyi olduğunu belirterek, "Metal blokun ne amaçla getirildiğini çok merak ediyorduk ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile rahat ettik, mutlu olduk ve gururlandık. Mahallemiz için de Göbeklitepe için de iyi oldu, sevinçliyiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü