Göbeklitepe'deki gizemli monolitin uzaylılar tarafından dikildiği iddiası

Göbeklitepe'de ortaya çıkan ve geldiği gibi gizemli bir şekilde kaybolan metal blok merak konusu oldu. Bloğun uzaylılar tarafından dikildiği iddia edilirken, Avrupa basını Göbeklitepe haberini "Uzaylılar Anadolu'da" başlığıyla verdi. Metal blokun, Türkiye Milli Uzay Programı'nın tanıtımının parçası olduğu anlaşıldı.

Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe yakınlarında yer alan tarlalarına giden mahalle sakinleri, bir tarlada 3 metre yüksekliğindeki metal blokla karşılaştı. Mahalle sakinlerinin şaşkınlık yaşamasının ardından bilgilendirilen jandarma ekipleri, bölgeye gelerek etrafını çembere aldıkları monolit benzeri yapının etrafında nöbet tutmaya başladı. Herkesin kimler tarafından hangi amaçla bölgeye getirilerek dikildiği sorusuna cevap aradığı metal bloklar ile onlarca senaryo üretildi. Bölgeye farklı illerden yüzlerce kişi gelerek gizemli monoliti inceleyerek, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Güvenlik güçleri konuya ilişkin açıklama yapmazken, monolitin uzaylılar tarafından dikildiği iddia edildi.

''UZAYLILAR ANADOLU'DA''

Kısa sürede tüm Türkiye'nin yanı sıra uluslararası arenada da aniden ortaya çıkan metal blok merak konusu oldu. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi, haberi, "Uzaylılar Anadolu'da" başlığıyla verirken, Göbeklitepe'nin "Türkiye'nin Stonehenge'i" olduğu belirtildi. Haberde, bazı yorumcuların bu tür metal blokların "uzaylıların işi" olup olmadığını sorguladığı değerlendirmesine yer verildi.

GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

Herkes gizemli monolitlerin neden kurulduğu ve kaldırıldığı sorusuna aradığı cevabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programında açıkladı. Türkiye'nin uzay projelerini anlatan ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yoğun strateji, hedef ve projelerin yer aldığı Milli uzay programımızı bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor; 'gök yüzüne bak ayı gör' diyoruz" dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri sırasında arkasındaki ekranda da günlerdir herkesin gizemiyle merak ettiği monolitte Göktürk alfabesiyle yazılı olan 'Gökyüzüne bak ayı gör' sloganı yansıtıldı.

Herkesin aradığı soruya cevabı bulmasının ardından Şanlıurfalı vatandaşlar, Türkiye'nin Milli Uzay Programı sloganının kentten yapılan gizemli çalışma ile duyurulmasının kendileri adına mutluluk verici olduğunu kaydetti.