Göbeklitepe'de ticari balon turları yeniden başladı - Haberler
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Göbeklitepe'de ticari balon turları yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Göbeklitepe'de ticari balon turları yeniden başladı

Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de pandemi nedeniyle ara verilen ticari sıcak hava balonu turları, yeniden start aldı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de pandemi nedeniyle ara verilen ticari sıcak hava balonu turları, yeniden start aldı.

Şanlıurfa'da turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla valilik ve büyükşehir belediyesinin destekleri ile geçtiğimiz yıl başlatılan ticari sıcak hava balonu turlarına, pandemi nedeniyle bir süre ara verilmişti. Bugün tekrar başlayan ve haftanın 3 günü devam edecek olan ticari balon uçuşları ile ziyaretçiler, Göbeklitepe'de gün doğumunu havadan izlemenin keyfini yaşadı.

"Urfa göklerinde artık balon hep olacak"

Sıcak hava balonu pilotu Bilge Ezel, yaptığı açıklamada, uçuşlarının tekrar başlamasını sevincini yaşadıklarını söyledi. Ezel, "Evet kısa bir süre kısa bir ara vermiştik. Pandemiden dolayı ara verdiğimiz normal yolcu ticari uçlarımıza devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçler haftada 3 gün olmak üzere devam edecek. Dolayısıyla kışın burada biraz daha yumuşak hava var. Önümüzdeki Ağustos, Temmuz ayına devam edeceğiz. Bununla beraber hem yabancı destinasyonları buraya davet edeceğiz hem normal ticari olarak bizim müşterilerimiz var onların uçuşları devam edecek. İlk etapta haftada 3 gün olan uçuşlarımız 10-15 gün içerisinde rezervasyonlarımız ile birlikte daha da hızlanacak. İki aşamada haftada 3 gün olan uçuşlarımız, duruma göre 4 veya 5 güne çıkaracağız. Burada bölgenin balon turizmi ile ilgili adımlarını atmış durumdayız. Maalesef pandemi nedeniyle bunları ara vermiştik. Bir ay, bir buçuk ay gibi beklememiz oldu ama bundan sonra Urfa göklerinde balonlar her zaman olacak" ifadelerini kullandı.

Sıcak hava balonuna ilk kez binen ziyaretçiler, güneşin doğuşunu balonda izlemenin keyfini yaşadıklarını belirtti. - ŞANLIURFA

Göbeklitepe'de ticari balon turları yeniden başladı

Göbeklitepe'de ticari balon turları yeniden başladı

Göbeklitepe'de ticari balon turları yeniden başladı

Göbeklitepe'de ticari balon turları yeniden başladı

Göbeklitepe'de ticari balon turları yeniden başladı

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Haber: Göbeklitepe'de ticari balon turları yeniden başladı - Haberler
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