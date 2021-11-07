GÖBEKLİTEPE'DE, SIRA GECESİ ETKİNLİĞİ

ŞANLIURFA'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de, sahne alan sıra gecesi ekipleri yöresel türküler seslendirdi, ziyaretçiler, davul zurna eşliğinde göbek atıp halay çekti.

Türkiye'nin ve dünyanın en ünlü ve önemli ören yerlerinden biri olan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de kentte özgü sıra gecesi ekipleri sahne aldı. Şu ana kadar bilinen dünyanın en eski tapınak alanı olan ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de sahneye çıkan sıra gecesi ekibi, ören yerini gezmeye gelen ziyaretçilere davul-zurna eşliğinde verdiği konser renkli görüntülere sahne oldu. Ören yerinde uzun hava ve yöresel türküleri dinleyen ziyaretçiler, davul-zurna eşliğinde halay çekti. Hafta sonu yaşanan yoğunluk nedeniyle ziyaretçiler, sıra gecesi eşliğinde Göbeklitepe'yi gezmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydettiler.