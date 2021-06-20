Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası Başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası Başladı

Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan, tarihin seyrini değiştiren Göbeklitepe adına bu yıl ikincisi düzenlenen "Göbeklitepe Cup" Tenis Turnuvası 130 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyası'nda başladı.

12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan, tarihin seyrini değiştiren Göbeklitepe adına bu yıl ikincisi düzenlenen "Göbeklitepe Cup" Tenis Turnuvası 130 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyası'nda başladı.

İlk olarak 2019 yılında yapılan ve 2020 yılında Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası bu yıl alınan önlemler çerçevesinde yeniden yapıldı.

19-26 Haziran Tarihleri arasında Türkiye Tenis Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Tenis Dünyasında düzenlenen ve 8 gün boyunca sürecek olan Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası Büyükler Yaz kupası Türkiye serisine çeşitli illerden toplamda 130 sporcu katılım sağlayacak.

Dereceye giren sporcular Uluslararası tenis turnuvalarında ve Milli takım da ülkemizi temsil edecek olan sporcular belirlenecek. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvada dereceye girecek olan sporculara ödülleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün katılımıyla 26 Haziran'da düzenlenecek olan törenle verilecek.

'Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası' ile ilgili bilgiler aktaran Şanlıurfa Tenis İl Temsilcisi Cüneyt Ercan "Büyükler kupası Türkiye serisi bugün Şanlıurfa'da start aldı. Turnuvada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonunun destekleriyle gerçekleşti. Turnuvada Türkiye geneli yirmi kulübümüz bulunmaktadır. Turnuvaya desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e tüm sporcular adına teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Mersin Bölgesi Hakemi Ferdat Şara ise turnuvada ilk gün karşılaşmalarının ardından yaptığı değerlendirmede" Şanlıurfa'da yapılan Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası, büyükler yaz kupası Türkiye serisi bu turnuva Türkiye'de bu turnuvadan dört ayrı ilde daha yapılıyor. Sporcular turnuvada kıyasıya mücadele ediyorlar. 19 Haziran'da başlayan turnuva 26 Haziran'da tamamlanacak. Kızlarda cuma günü finaller oynanarak 1. ve 2. olanlara kupaları verilecek. Cumartesi günü ise erkeklerde final karşılaşmaları oynanacak ve kupaları verilecek. Ödül törenine herkesi şimdiden davet ediyorum. Bu turnuvanın Şanlıurfa'da yapılmasından ve bu imkanları bizlere sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Ebru Gündeş Tuğba Coşkun Rafet El Roman
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası Başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 18:22:41. #1.16#

title