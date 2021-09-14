Göbeklitepe BM'de sergilenecek

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'deki Dikilitaş'ın bir kopyası Dünyanın en önemli merkezlerinden birinde sergilenecek.

5,5 metrelik P18 numaralı Dikilitaş'ın kopyası New York'ta bulunan BM binasının bahçesinde kalıcı olarak ziyarete açılacak.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde kalıcı olarak sergilenecek eser Göbeklitepe'nin evrensel kültür mirası özelliğini tanıtma fırsatı sunacak.

Göbeklitepe'nin P18 teli New York'taki Birleşmiş Milletler Genel merkezinde sergilenen ikinci Anadolu eseri olacak.

Hititlerle Mısır arasında M.Ö 1280'li yıllarda yaşanan Kadeş savaşı sonrası imzalanan ve İstanbul Arkeoloji müzelerinde sergilenen Kadeş Barış Anlaşması metninin büyütülmüş bakır kopyası da 1970'de BM'de sergilenmişti.

(İHA)