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Göbeklitepe beyaza büründü

Göbeklitepe beyaza büründü
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da bulunan 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe ören yeri, yağan kar ile beyaza büründü.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da bulunan 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe ören yeri, yağan kar ile beyaza büründü.

Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de etkili olan kar yağışıyla güzel manzaralar ortaya çıktı. T şeklinde taş sütunların üzerine yağan kar, kartpostallık görüntü oluşturdu.

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Kette etkili olan kar, kentin simgesi olan Balıklıgöl ve tarihi Urfa Kalesinde görsel şölen oluşturdu. Balıklıgöl yerleşkesine yakın Kızılkoyun Nekropolünün de beyaza büründüğü kentte vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeyip, bol bol fotoğraf çektirdi.


Göbeklitepe beyaza büründü

Göbeklitepe beyaza büründü

Göbeklitepe beyaza büründü

Göbeklitepe beyaza büründü

Göbeklitepe beyaza büründü

Göbeklitepe beyaza büründü

Göbeklitepe beyaza büründü

Göbeklitepe beyaza büründü

Göbeklitepe beyaza büründü

Göbeklitepe beyaza büründü

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

UNESCO Dünya Mirası, Göbeklitepe, Şanlıurfa, kar, Güncel, Haber

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