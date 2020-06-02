Göbeklitepe 76 Gün Sonra Ziyarete Açıldı
İnsanlığın doğduğu yer olarak kabul edilen, 12 bin 500 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, Corona virüsü salgını sürecinde Türkiye'de 1 Haziran itibariyle başlatılan normalleşme kapsamında, 76 gün sonra kapılarını ziyaretçilere açtı.
02.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:47
İnsanlığın doğduğu yer olarak kabul edilen, 12 bin 500 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, Corona virüsü salgını sürecinde Türkiye'de 1 Haziran itibariyle başlatılan normalleşme kapsamında, 76 gün sonra kapılarını ziyaretçilere açtı
Kaynak: DailyMotion.com