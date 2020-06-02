Göbeklitepe 76 Gün Sonra Ziyarete Açıldı İnsanlığın doğduğu yer olarak kabul edilen, 12 bin 500 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, Corona virüsü salgını sürecinde Türkiye'de 1 Haziran itibariyle başlatılan normalleşme kapsamında, 76 gün sonra kapılarını ziyaretçilere açtı.

İnsanlığın doğduğu yer olarak kabul edilen, 12 bin 500 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, Corona virüsü salgını sürecinde Türkiye'de 1 Haziran itibariyle başlatılan normalleşme kapsamında, 76 gün sonra kapılarını ziyaretçilere açtı Kaynak: DailyMotion.com